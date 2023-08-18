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Питерец.ру » Спорт » Петербургский хоккейный клуб «Динамо» проиграл московской «Звезде» на турнире имени Николая Дроздецого, счёт – 3:4

Петербургский хоккейный клуб «Динамо» проиграл московской «Звезде» на турнире имени Николая Дроздецого, счёт – 3:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Предсезонный турнир имени Дроздецкого проходит в «Хоккейном городе» с 15 по 19 августа.

«Питерец.ру» не забывает и о хоккейном «Динамо»: эта команда продолжает участие в предсезонном турнире имени Николая Дроздецого. Этот талантливый советский хоккеист играл за СКА, ЦСКА и один из шведских клубов, в составе сборной завоевал золотую Олимпийскую медаль в Сараево – 1984. Дроздецкий ушёл из жизни в 1995 году в возрасте 38 лет.

Динамовцы, которых тренирует Ярослав Люзенков, начали турнир имени Дроздецкого с победы над «Барсом» (3:1, шайбы у петербуржцев забросили Пётр Яковлев, Иван Петраков и Даниил Лапин). После этого «Динамо» проиграло «СКА-Неве» (2:3, у динамовцев отличились Артём Антипов и Егор Брызгалов), а в третьем матче соперником стала московская «Звезда» (главный тренер – Ринат Хасанов, в тренер вратарей – Виталий Еремеев).

«Звезде» очень быстро удалось открыть счёт усилиями Шамшурина (уже на 3-й минуте). Но Антон Косолапов сравнял счёт в большинстве ещё до первого перерыва. А в третьем периоде было заброшено сразу пять шайб, но динамовцы забили только дважды (Яковлев отличился при счёте 1:2, а Иван Косоренков вывел «Динамо» вперёд, реализовав «лишнего»). Но счёт 3:2 превратился в 3:4 после шайб Кирилейченко и Пугачёва.

19 августа в 14:00 «Динамо» начнёт игру с ХК «Норильск».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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