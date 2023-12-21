«СКА-Нева» в овертайме проиграла «Тамбову» (3:4) и занимает восьмое место в чемпионате ВХЛ, догнав по очкам тульский АКМ

«СКА-Нева» не смогла выдать столь же впечатляющий хоккей, как главная команда системы армейцев с Невы, обыгравших ЦСКА в принципиальном матче чемпионата КХЛ. «Невчане» в очередном туре первенства ВХЛ скрестили клюшки с «Тамбовом», который балансирует на грани попадания в плей-офф. Но то ли тамбовцы лучше настроились на этот матч, то ли очки им оказались нужнее, но «СКА-Нева» в итоге проиграла, хотя основное время закончилось вничью.

Команда Николая Воеводина уже на 7-й минуте «отгрузила» «Тамбову» две шайбы, вынудив прибегнуть к замене вратаря. Отправившегося слишком быстро на лавку голкипера хозяев Кузнецова успали огорчить Никита Лисов (с передач Арслана Яруллина и Григория Кузьмина) и Арсений Коромыслов. Обе эти шайбы были заброшены петербуржцами в большинстве. Но с выходом на лёд Валиуллина дезорганизованность тамбовской обороны была преодолена, и за следующие 50 с лишним минут игрового времени лишь Егор Зеленов с передачи того же Коромыслова смог забить. Случилось это 46-й минуте, и счёт стал 3:1 в пользу гостей.

Однако удержать преимущество в две шайбы «невчанам» не удалось: Андреев добился дубля, а Корчагин зажёг на табло стадиона «Кристалл» две тройки. А в овертайме забил «Тамбов».



