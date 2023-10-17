Петербургское хоккейное «Динамо» проиграло в Норильске со счётом 3:6 – Люзенкову пора в отставку?

У хоккейного клуба «Динамо» из Северной столицы не нашлось серьёзных аргументов в свою пользу во встрече с клубом ХК «Норильск» в очередной для команды Ярослава Люзенкова матче первенства ВХЛ. «Питерец.ру» видит «Динамо» на 21-м месте в таблице и задаётся вопросом: не назрела ли в динамовской команде смена тренерского штаба?

ХК «Норильск» не так давно появился на хоккейной карте России, поэтому за плечами у сегодняшних соперников был лишь один очный поединок. Состоялся он в августе на предсезонном турнире имени Николая Дроздецкого и завершился очень уверенной победой динамовцев (6:2).

Но первая официальная встреча с норильчанами принесла петербуржцам лишь разочарование – крупное поражение со счётом 3:6. Всему виной провал в третьем периоде, к которому команды подошли при счете 3:1 в пользу «Динамо»: отлично заигравший в составе петербургской команды форвард-новичок Владимир Михасёнок сотворил дубль уже в стартовой двадцатиминутке. Третью динамовскую шайбу с передачи Егора Брызгалова забросил Никита Бруянов, после чего забивал только «Норильск».

Неизвестно, что именно сказал своим подопечным Айдар Мусакаев, но в третьем периоде они просто разорвали динамовскую защиту и выиграли матч – 6:3.