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Питерец.ру » Спорт » В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3

В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Первую шайбу в составе динамовцев забросил Степан Санников.

Победа в дерби над петербургским «Динамо» позволила «СКА-Неве» попасть в группу из пяти команд ВХЛ, в копилке которых – по 14 очков. Помимо невских армейцев туда входят красноярский «Сокол», «Торос» из Нефтекамска, альметьевский «Нефтяник» и пермский «Молот» (места с 9-го по 14-е).

Первые два периода матча между «невчанами» и динамовцами (встреча проходила в «Хоккейном городе» в присутствии более чем тысячи зрителей) прошли в равной борьбе. На шайбу Ивана Петракова в большинстве «СКА-Нева» ответила точным броском Станислава Курбатова – 1:1 к первому перерыву. Затем большинство «СКА-Невы» реализовал Дмитрий Бучельников, но Егор Сердюк сделал счёт 2:2 на 29-й минуте.

А вот отрезок между 4-й и 9-й минутами заключительной двадцатиминутки динамовцы провалили – три пропущенные шайбы (отличились в составе «СКА-Невы» Григорий Грязнов, Евгений Корешков и Егор Гурзанов с передачи Бучельникова). Новобранец петербургского «Динамо» Степан Санников точным броском на 52-й минуте установил итоговый счёт – 5:3 в пользу команды Николая Воеводина.

5 октября «Динамо» сыграет домашний матч с клубом «Южный Урал» из Орска. 7 октября с этим же соперником сразится на своём льду и «СКА-Нева». Динамовцы теперь – двадцатые.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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