Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова заняла третье место в Высшей лиге и вышла в Суперфинал чемпионата России вместе с Войт, Гольцевой, Погониной и Чарочкиной

«Питерец.ру» поздравляет Ольгу Карманову, добившуюся весьма серьёзного достижения – третьего места в Высшей лиге (по сути являющейся полуфиналом женского чемпионата страны по шахматам). На этот раз турнир проходил в Нижнем Новгороде, и Карманова сумела набрать 6,5 очков из 9, заняв третье место.
Победительницей стала лидировавшая всю дистанцию Дарья Войт, которая в заключительном туре продавила защиты Алисы Нур-Мухаметовой. У Войт – 7,5 очков, на очко меньше набрали победившая Марину Корневу Екатерина Гольцева и Карманова, но у нижегородки оказался лучше дополнительный коэффициент. Четвёртой к финишу пришла Наталья Погонина (6 очков), которая в предыдущем туре сделала ничью с Екатериной Ковалевской, а в этом – с Кармановой.
Пятое место досталось Дарье Чарочкиной, которая победила Марию Комягину из Ленобласти (пермячка Ольга Матвеева отстала от Чарочкиной по коэффициенту). Напрямую попали в Суперфинал Войт, Гольцева, Карманова, Погонина и Чарочкина.
Результаты других петербурженок: Анастасия Боднарук – 5 очков и 17-е место, Алёна Гармаш – 4,5 очка и 21-е место, Марина Кузнецова – 4 очка и 24-е место. Комягина набрала 5 очков и финишировала на 18-м месте, а ещё одна ленинградка Татьяна Червякова – 3 очка и 38-е место.