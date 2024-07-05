Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова заняла третье место в Высшей лиге и вышла в Суперфинал чемпионата России вместе с Войт, Гольцевой, Погониной и Чарочкиной

«Питерец.ру» поздравляет Ольгу Карманову, добившуюся весьма серьёзного достижения – третьего места в Высшей лиге (по сути являющейся полуфиналом женского чемпионата страны по шахматам). На этот раз турнир проходил в Нижнем Новгороде, и Карманова сумела набрать 6,5 очков из 9, заняв третье место.

Победительницей стала лидировавшая всю дистанцию Дарья Войт, которая в заключительном туре продавила защиты Алисы Нур-Мухаметовой. У Войт – 7,5 очков, на очко меньше набрали победившая Марину Корневу Екатерина Гольцева и Карманова, но у нижегородки оказался лучше дополнительный коэффициент. Четвёртой к финишу пришла Наталья Погонина (6 очков), которая в предыдущем туре сделала ничью с Екатериной Ковалевской, а в этом – с Кармановой.

Пятое место досталось Дарье Чарочкиной, которая победила Марию Комягину из Ленобласти (пермячка Ольга Матвеева отстала от Чарочкиной по коэффициенту). Напрямую попали в Суперфинал Войт, Гольцева, Карманова, Погонина и Чарочкина.