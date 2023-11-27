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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук включена в сборную России на турнир стран ШОС, Сергей Карякин не сыграет

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук включена в сборную России на турнир стран ШОС, Сергей Карякин не сыграет

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Вместе с чемпионкой России по быстрым шахматам в команду вошли гроссмейстеры Даниил Дубов и Андрей Есипенко.

Главной интригой относительно состава российской шахматной сборной на турнир стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества было возможное участие гроссмейстера Сергея Карякина. Но Карякин, занимающий сейчас 9-е место в мировом рейтинге ФИДЕ, будет участвовать в другом турнире, поэтому сыграть в Циндао сопернику Магнуса Карлсена по матчу за мировую шахматную корону 2016 года не удастся.

Функционер РШФ Александр Ткачёв отдельно высказался об отказе Карякина играть за сборную, вспомнил Ткачёв и о неучастии Карякина в Суперфинале чемпионата России в Царском Селе. Кто же будет защищать честь страны на турнире ШОС под российским флагом? Состав команд смешанный – два шахматиста и одна шахматистка.

«Питерец.ру» изучил рейтинги сильнейших российских шахматистов на сайте ФИДЕ: в Циндао отправятся Даниил Дубов (2710) и Андрей Есипенко (2677). Дубов тоже пропустил царскосельский Суперфинал и не смог принять участия в «Большой Швейцарке» на острове Мэн, но совсем недавно выиграл турнир по быстрым шахматам в Челябинске.

Анастасия Боднарук (2340) неожиданно для некоторых шахматных экспертов получила приглашение войти в сборную: главной причиной могла стать её победа в Сочи на чемпионате страны по рапиду.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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