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Питерец.ру » Спорт » Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова набрала 5 очков в Высшей лиге и за 2 тура до финиша занимает третье место, претендуя на выход в Суперфинал

Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова набрала 5 очков в Высшей лиге и за 2 тура до финиша занимает третье место, претендуя на выход в Суперфинал

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Алиса Нур-Мухаметова (на фото) победила в этом туре Евгению Овод.

«Питерец.ру» отмечает бескомпромиссную борьбу в женской Высшей лиге: результативных партий в 7-м туре было больше, чем ничьих. Очень важную партию у Екатерины Борисовой выиграла сегодня петербурженка Ольга Карманова, у которой теперь 5 очков и третье место (лидирует Дарья Войт – 6,5 очков, второй идёт набравшая 5 очков Наталья Погонина, опережающая Карманову по коэффициенту). В 8-м туре Карманова белыми будет играть с Войт: ничья может устроить обе стороны.

Трио лидеров (Войт, Погонину и Карманову) преследуют семь шахматисток, набравших по 4,5 очка. В их числе довольно неожиданно оказалась и представляющая Ленобласть Мария Комягина, победившая в этом туре чемпионку мира по рапиду Анастасию Боднарук. Другие претендентки на возможное попадание в Суперфинал в случае удачного финиша – Екатерина Гольцева, Дарья Чарочкина, Алиса Нур-Мухаметова, Марина Корнева, Анна Голубова и Екатерина Ковалевская.

По 4 очка набрали участницы прошлогоднего Суперфинала в Царском Селе Ольга Матвеева и Анна Шухман, которые сыграют между собой: победительница этой партии ещё сможет побороться за первую пятёрку. Петербурженки Алёна Гармаш (3,5 очка) и Марина Кузнецова (3 очка) расположились 24-м и 29-м местах соответственно.

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