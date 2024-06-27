Евгения Овод и Дарья Войт лидируют в Высшей лиге чемпионата России по шахматам после 2-го тура, Анастасия Бондарук и Ольга Карманова набрали на пол-очка меньше

Швейцарская система в шахматах неумолима, поэтому «Питерец.ру» заранее понимал, что партии между Евгенией Овод и Дарьей Войт в 3-м туре Высшей лиги, набирающей обороты в Нижнем Новгороде, не избежать. Представляющая на этом турнире Санкт-Петербург Овод сегодня белыми обыграла Марию Комягину из Ленобласти и набрала 100 % очков – 2 из 2. Столько же – у москвички Дарьи Войт, которая выиграла чёрными у Оксаны Грицаевой из Крыма. Согласно правилам швейцарки, два лидера женского турнира – Овод и Войт – обязательно сыграют между собой в следующем туре (белый цвет – у Войт).

В большую группу шахматисток, набравших по 1,5 очка, входят петербурженки Анастасия Боднарук и Ольга Карманова. Обе они во 2-м туре сыграли вничью: Боднарук – с Алисой Нур-Мухаметовой из Татарстана, Карманова – с победительницей прошлогодней Высшей лиги в Новокузнецке нижегородкой Екатериной Гольцевой.

Начавшая турнир с поражения ещё одна участница Высшей лиги из города на Неве Марина Кузнецова улучшила себе настроение, выиграв чёрными у Дианы Преображенской. Теперь у Кузнецовой – 1 очко, впереди её ждёт новая соперница – Мария Алексеенко из ЯНАО.

Подающая большие надежды Анна Шухман в этом туре проиграла и пока занимает скромное 29-е место.







