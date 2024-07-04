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Питерец.ру » Спорт » Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова в 8-м туре Высшей лиги победила Дарью Войт, набрала 6 очков и занимает второе место, дающее право на выход в Суперфинал

Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова в 8-м туре Высшей лиги победила Дарью Войт, набрала 6 очков и занимает второе место, дающее право на выход в Суперфинал

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Марина Корнева (на фото) в заключительном туре Высшей лиги сразится с прошлогодней победительницей этого турнира Екатериной Гольцевой.

То, что именно Ольга Карманова лучше всех их представительниц Северной столицы выступит в Высшей лиге – приятная неожиданность. «Питерец.ру» надеется, что набравшая 6 очков и идущая второй вслед за москвичкой Дарьей Войт (6,5 очков) Карманова не проиграт на финише Наталье Погониной из Саратова. Возможная ничья с Погониной даст Кармановой итоговые 6,5 очков и гарантирует попадание в Суперфинал чемпионата России, что станет для действующей чемпионки города на Неве новой карьерной вершиной.

По ходу турнира Карманова выиграла партии у Олеси Власовой, Марии Якимовой, Лейлы Табермаковой, Екатерины Борисовой и Войт. Другие петербурженки показывают более скромное результаты: победившая землячку Евгению Овод Алёна Гармаш набрала 4,5 очка и занимает 17-е место (те же 4,5 очка – у Якимовой, Анны Журовой и Маргариты Потаповой). Стартовавшая в двух побед Овод сейчас имеет скромные 3,5 очка (26-е место). Петербурженка Марина Кузнецова немного выправила своё турнирное положение, одержав вторую победу подряд (4 очка и 22-е место).

Разочаровывающей оказалась эта Высшая лига для третьего номера турнирного рейтинг-листа Анастасии Боднарук (4 очка и 19-е место), которая в 8-м туре сыграла вничью с Марией Носачёвой.

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