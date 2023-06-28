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Питерец.ру » Спорт » Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина

Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Вместе с Лобановым по 2,5 очка набрали Понкратов, Попов, Тимофеев, Нестеров и Мурзин.

«Питерец.ру» продолжает следить за петербуржцами в Новокузнецке, на очереди – 3-й тур Высшей лиги у мужчин. Гроссмейстер Сергей Лобанов после ничьей в предыдущем туре с Паравяном сумел обыграть международного мастера Дмитрия Родина, который родился в 1975 году. А вот Алексей Гоганов убедился в силе считающегося лучшим молодым отечественным шахматистом Володара Мурзина. Рейтинги ФИДЕ у Гоганова и Мурзина не очень отличаются – 2531 у петербуржца и 2612 у заявленного в Новокузнецке за Московскую область (Сергей Карякин постарался?) Мурзина. Но чёрными в испанской партии Гоганов капитулировал после 32-го хода Мурзина, и эта победа вывела Мурзина в число лидеров турнира.

После 3-го тура лидеров шестеро – Лобанов, Мурзин, Павел Понкратов, Иван Попов, Артём Тимофеев и Арсений Нестеров: все они набрали по 2,5 очка. На пол-очка меньше – ещё у одиннадцати шахматистов, среди которых и рейтинговый лидер первенства Высшей лиги – 2023 Евгений Наер (2646 пунктов и место в первой мировой сотне). Наер в этом туре одолел Максима Самусенко.

Тур ознаменовался встречей двух юниоров – Саввы Ветохина (2412) и Ивана Землянского, чей рейтинг ровно на 100 пунктов ниже. Итогом партии Землянский – Ветохин стала ничья.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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