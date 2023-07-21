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Питерец.ру » Спорт » На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» единоличным лидером стал выигравший пятую партию подряд Макарян, а Горячкина потерпела второе поражение и пока занимает 51-е место

На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» единоличным лидером стал выигравший пятую партию подряд Макарян, а Горячкина потерпела второе поражение и пока занимает 51-е место

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Из петербуржских шахматистов по 4 очка смогли набрать Шубин, Пономарёв, Лесовой и Тимерханов.

Поскольку по условиям многолюдного турнира «Moscow Open» к международному дню шахмат 20 июля были приурочены сразу два тура, участники просидели в раздумьях долго. «Питерец.ру» отмечает четверых петербуржцев, которые набрали по 4 очка после 5-го тура и входят в число преследователей ставшего флагманом турнирной таблицы международного мастера из Москвы Рудика Макаряна (рейтинг ФИДЕ – 2541). Шестеро шахматистов набрали в «открытом» турнире по 4,5 очка, а на пол-очка меньше – сразу у 28 последователей Каиссы. Среди них – и петербургский бит квартет в составе Кирилла Шубина (2439), Александра Тимерханова (2357), Всеволода Пономарёва (2113) и Евгения Лесового (2262) имеет шанс приблизиться к первому месту в случае побед в следующем туре. У рейтингового лидера шахматистов Ленобласти Даниила Линчевского – 3,5 очка после победы над весьма слабым соперником.

Пока Александра Горячкина готовится к Кубку мира, её младшая сестра Оксана участвует в московском турнире: проиграв в 3-м и 5-м турах, Горячкина-младшая расположилась сразу за первой полусотней участниц женского турнира (51-е место, 50 % очков). В женском турнире на второе место прорвалась выигравшая в 5-м туре Маргарита Потапова (4,5 очка).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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