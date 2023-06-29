Марина Кузнецова пока лучше других петербургских шахматистов выступает в Новокузнецке, набрав 3 очка за 4 тура, а Дарья Юрасова обходится без ничьих

В 4-м туре женской Высшей лиги чемпионата России по шахматам, продолжающегося в Новокузнецке, борьба снова была бескомпромиссной – очень мало ничьих. Петербурженка Анастасия Боднарук сегодня проиграла Баире Ковановой, что позволило последней войти в тройку лидеров. Помимо Ковановой, по 3,5 очка набрали Екатерина Гольцева и Дарья Войт.

Лучшей из представительниц Санкт-Петербурга и Ленобласти пока является Марина Кузнецова, которая в 4-м туре разошлась миром с Викторией Лоскутовой из Алтайского края. Кузнецова и ещё три шахматистки делят 4–7 места, преследуя трио в составе Гольцевой, Войт и Ковановой.

«Питерец.ру» уже заметил, что Дарья Юрасова ничьих на этом турнире не признаёт: на этот раз по графику у Дарьи была победа, и Олеся Крикунова сдалась на 33-м ходу, поскольку батарее белых «ферзь + слон» чёрные ладьи противостоять не могли.

Евгения Овод и Дарья Хохлова догнали Боднарук – у них у всех теперь по 2,5 очка, у Юрасовой и Татьяны Гетьман – по 2. Выиграв сегодня, поправила своё пошатнувшееся после двух «баранок» Дарья Чарочкина, имещая пятый рейтинг – 2339 пункта. Чарочкина может похвастаться званием международного мастера (среди мужчин), которое есть ещё у пятерых участниц чемпионата.