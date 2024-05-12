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Питерец.ру » Спорт » Пятое место заняла петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» на командном чемпионате России в Сочи

Пятое место заняла петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» на командном чемпионате России в Сочи

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
В заключительном туре была одержана красивая победа над командой Татарстана со счётом 3,5:0,5.

«Питерец.ру» уже сообщал, что чемпионками России досрочно стала команда «Сима-ленд» из Свердловской области, главными действующими лицами в которой на сочинском турнире были набравшие по 8 очков в 9 партиях Лея Гарифуллина и Екатерина Гольцева. Второе место заняла шахматная сборная Москвы, третьими стали представительницы Московской области.

Петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» разгромила в заключительном туре команду Татарстана со счётом 3,5:0,5. Однако именно единственная ничья в этом матче, которой для своей команды добилась участница Суперфинала чемпионата России – 2023 Мария Якимова, принесла четвёртое место Татарстану. А основная женская команда из Санкт-Петербурга (была ещё и вторая, слабее по составу и не попавшая в первую десятку) заняла пятое место. Петербурженки опередили пермскую «Парму», крымскую «Киммерию», а также команды из Краснодарского края и Белоруссии.

Капитан «СШ ШШ – 1» Евгения Викторовна Овод сыграла в Сочи не слишком удачно – 3 очка за 8 партий (поражения от Валентины Гуниной, Ольги Матвеевой и Баиры Ковановой). Ещё хуже выступила Алёна Гармаш – 2 очка из 7 и всего одна победа. Виктория Черняк набрала «полтинник» (3 из 6). Татьяна Гетьман – 4,5 из 8, Дарья Юрасова – 5,5 из 8.

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