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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматные сражения в Новокузнецке: Анастасия Боднарук победила Дарью Хохлову в 1-м туре Высшей лиги и другие результаты дня

Петербургские шахматные сражения в Новокузнецке: Анастасия Боднарук победила Дарью Хохлову в 1-м туре Высшей лиги и другие результаты дня

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Екатерина Борисова (на фото) в первом туре обыграла Олесю Крикунову.

«Питерец.ру» решил начать освещение стартовавшей в Новокузнецке Высшей лиги чемпионата России с женского турнира, в котором присутствует солидная петербургская делегация. Сразу же начались внутренние разборки Северной столицы: более высокорейтинговая Анастасия Боднарук нанесла поражение шахматной стримерше Дарье Хохловой. «Швейцарка» даст Дарье шанс выправить положение.

Если Боднарук (2356) является международным мастером среди мужчин, то обладательница рейтинга в 2255 пунктов Татьяна Гетьман – мастером ФИДЕ среди женщин. В первом туре победительница Мемориала Карасёва в 2022 году выиграла и вошла в число лидеров: одержали победы на старте Алина Бивол, Ольга Баделько и Дарья Войт, которая победила петербурженку Дарью Юрасову.

Опытная Евгения Овод не смогла обыграть Марину Кузнецову, вничью сыграли также приглашённая в Новокузнецк оргкомитетом Екатерина Ковалевская и Жанна Лесных.

После первого тура сложно говорить о лидерах и аутсайдерах, но выиграть свои партии смогли четырнадцать шахматисток. Помимо Боднарук, Гетьман, Бивол, Баделько и Войт это Екатерина Гольцева, Баира Кованова, Екатерина Борисова, Анна Журова, Оксана Грицаева, Анна Шухман, Екатерина Мирошник, Алёна Волчкова и Яна Жапова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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