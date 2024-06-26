Петербургские шахматистки Анастасия Боднарук, Евгения Овод и Ольга Карманова выиграли свои партии в 1-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде

«Питерец.ру» решил начать освещение стартовавшей в Нижнем Новгороде шахматной Высшей лиги (во времена СССР её назвали бы полуфиналом чемпионата страны) с женского турнира. Город на Неве в нём представляют пять шахматисток, три из которых добились побед в 1-м туре.

Одна из рейтинг-лидеров Высшей лиги Анастасия Боднарук чёрными одолела в своеобразном «петербургском дерби» Алёну Гармаш. Получившая персональное приглашение на турнир Евгения Овод тоже чёрным цветом выиграла у Ольги Илюшиной из Саратовской области. Чемпионка Санк-Петербурга Ольга Карманова белыми победила Олесю Власову (Воронежская область). Так Боднарук, Овод и Карманова вошли в большую лидирующую группу, в которой кроме них – ещё 13 шахматисток.

А вот Марина Кузнецова проиграла белыми многоопытной Наталье Погониной из Саратова, которая может похвастаться выходом в финал чемпионата мира по нокаут-системе. Теперь Кузнецовой предстоит встреча с Дианой Преображенской из Москвы.

Играют в Высшей лиге и две представительницы Ленинградской области – Мария Комягина и Татьяна Червякова. Удачнее начала турнир Комягина, победившая Лиану Цамалаидзе из Северной Осетии, а Червякова сыграла свою партию вничью.

В следующем туре Комягина сыграет с Овод.







