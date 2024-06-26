ента новостей

00:26
Чемпион Санкт-Петербурга по шахматам Артём Зубрицкий с победы стартовал в Высшей лиге, а вот Арсений Нестеров в 1-м туре проиграл
23:06
Петербургские шахматистки Анастасия Боднарук, Евгения Овод и Ольга Карманова выиграли свои партии в 1-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде
22:40
Евро – 2024: все команды в группе Е набрали одинаковое число очков, но первой стала Румыния, а второй – Бельгия
16:45
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Газели»
15:30
Отмечающему 80-летний юбилей Геннадию Зюганову указом Владимира Путина присвоено звание Героя Труда
15:28
Выставка Коринны Претро «Легкое дыхание»
15:23
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
15:20
Microsoft без спроса копирует информацию пользователей
15:16
Выставка «Антимиры Николая Сажина»
15:11
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Спрей»
12:23
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
11:11
В Петербурге задержан мужчина, домогавшийся школьницы в метро
10:53
Полицейскими на территории Петербурга и Ленобласти проведена масштабная операция "Алкоголь"
10:14
В центре Петербурга по «горячим» следам задержали двоих несовершеннолетних грабителей
10:07
В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий
10:02
Жилье в СПб остается малодоступным
09:40
В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора
09:34
Тарифы ЖКХ повышать не будут
00:59
Двумя нулевыми ничьими в матчах Англия – Словения и Сербия – Дания завершилась борьба в группе С на Евро – 2024
23:19
Евро – 2024: Австрия обыграла Нидерланды и первенствовала в группе D, поскольку французы сыграли вничью со сборной Польши
16:42
В Петербурге стартовал проект для поисковиков «Небо Родины»
16:38
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на время праздника выпускников «Алые паруса»
15:04
НХЛ: «Флорида» выиграла первый в истории клуба Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в седьмом матче со счётом 2:1, но MVP плей-офф стал не Бобровский, а Макдэвид
14:42
В Петербурге полицейские поймали группу ночных карманников
14:11
Полицейские поймали подозреваемого в краже из припаркованной автомашины в деревне Ретселя
14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
13:41
В Невском районе при резком торможении автобуса пострадал двухлетний ребенок
13:35
В поселке Песочный иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
13:24
В Приморском районе задержали подозреваемых в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматистки Анастасия Боднарук, Евгения Овод и Ольга Карманова выиграли свои партии в 1-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде

Петербургские шахматистки Анастасия Боднарук, Евгения Овод и Ольга Карманова выиграли свои партии в 1-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде

0
51
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Представляющая Нижегородскую область Вероника Шубенкова (на фото – справа) в стартовом туре проиграла.

«Питерец.ру» решил начать освещение стартовавшей в Нижнем Новгороде шахматной Высшей лиги (во времена СССР её назвали бы полуфиналом чемпионата страны) с женского турнира. Город на Неве в нём представляют пять шахматисток, три из которых добились побед в 1-м туре.

Одна из рейтинг-лидеров Высшей лиги Анастасия Боднарук чёрными одолела в своеобразном «петербургском дерби» Алёну Гармаш. Получившая персональное приглашение на турнир Евгения Овод тоже чёрным цветом выиграла у Ольги Илюшиной из Саратовской области. Чемпионка Санк-Петербурга Ольга Карманова белыми победила Олесю Власову (Воронежская область). Так Боднарук, Овод и Карманова вошли в большую лидирующую группу, в которой кроме них – ещё 13 шахматисток.

А вот Марина Кузнецова проиграла белыми многоопытной Наталье Погониной из Саратова, которая может похвастаться выходом в финал чемпионата мира по нокаут-системе. Теперь Кузнецовой предстоит встреча с Дианой Преображенской из Москвы.

Играют в Высшей лиге и две представительницы Ленинградской области – Мария Комягина и Татьяна Червякова. Удачнее начала турнир Комягина, победившая Лиану Цамалаидзе из Северной Осетии, а Червякова сыграла свою партию вничью.

В следующем туре Комягина сыграет с Овод.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-06-2023, 21:46
Петербургские шахматные сражения в Новокузнецке: Анастасия Боднарук победила Дарью Хохлову в 1-м туре Высшей лиги и другие результаты дня
3-07-2023, 19:21
В 7-м туре шахматной Высшей лиги в Новокузнецке победы одержали Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман и Евгения Овод, а Анна Шухман выиграла у рейтингового лидера
25-06-2024, 01:34
Шахматистки из Санкт-Петербурга Боднарук, Овод, Кузнецова, Карманова и Гармаш выступят в Высшей лиге – 2024 в Нижнем Новгороде, ещё две участницы турнира – из Ленобласти
5-07-2023, 17:32
Марина Кузнецова заняла 14-е место в женской шахматной Высшей лиге, завершившейся в Новокузнецке, Анастасия Боднарук – 16-я, Татьяна Гетьман – 17-я, а победила Екатерина Гольцева
28-06-2023, 17:50
Петербургские женские шахматные разборки в Новокузнецке продолжаются – Анастасия Боднарук обыграла Татьяну Гетьман, а единоличным лидером по итогам 3-го тура стала нижегородка Гольцева
1-07-2023, 16:51
В 5-м туре женской шахматной Высшей лиги Дарья Юрасова смогла победить, а вот Анастасия Боднарук, Татьяна Гетьман, Дарья Хохлова и Марина Кузнецова проиграли

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 12:23
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
0
89
Вчера, 10:07
В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий
0
144
25-06-2024, 14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
0
183
25-06-2024, 13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
Наверх