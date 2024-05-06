ента новостей

22:56
В 5-м туре женского командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила краснодарскую «Кассиопею», а «Сима-ленд» разгромила ШСМ
22:37
Только ничьей добился «Зенит» в Воронеже: «Факел» спасся благодаря пенальти в концовке, счёт – 1:1
22:18
Футбольный «Ленинградец» одержал первую победу в матче ФНЛ с ноября, выиграв в гостях у «Кубани» со счётом 2:0
19:34
Выставка «Маленькая страна»
19:31
Выставка «Теплый Север»
16:08
Места дислокации комплексов фиксации нарушений ПДД c 6 по 12 мая
15:14
В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»
13:34
В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок
12:55
В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода
12:51
Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
12:40
В центре Петербурга поймали злодея ограбившего женщину в Транспортном переулке
10:38
Открытие трамвайного движения по Московскому проспекту
09:48
40 место по просрочкам кредитов
09:24
Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников
09:15
Вакансий для инвалидов стало больше
02:36
Баскетбольный «Зенит» начал полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ с ЦСКА с поражения дома «-15»
12:32
В Петербурге отмечают праздник Пасхи
12:28
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
12:21
В Ленобласти поймали мошенника, обманувшего пенсионерку из Любани
12:13
В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку с Новоизмайловского проспекта под видом сотрудника газовой службы
12:07
В центре Петербурга пьяный мужчина стрелял по окнам в Дровяном переулке
08:02
В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора
02:51
Петербургские шахматисты потерпели поражение с минимальным счётом от сильной команды ШСМ в 4-м туре командного чемпионата России в Сочи, но Савва Ветохин победил Алексея Дреева
02:28
После 4-го тура женского командного чемпионата России по шахматам в Сочи вторая петербургская команда опережает первую, а москвичка Алина Бивол проиграла важную партию
22:38
«Зенит» получил подарок от «Краснодара», проигравшего «Ахмату»: теперь команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Факел»
14:12
В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован
14:03
В Ленобласти в ДТП пострадала 61-летняя женщина и двухлетний ребенок
13:59
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
13:51
В Сосновом Бору поймали с поличным курьера мошенников
13:46
В Пикалево поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 5-м туре женского командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила краснодарскую «Кассиопею», а «Сима-ленд» разгромила ШСМ

В 5-м туре женского командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила краснодарскую «Кассиопею», а «Сима-ленд» разгромила ШСМ

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Петербурженка Татьяна Гетьман (на фото) одержала в 5-м туре победу чёрным цветом.

«Питерец.ру» удивлён форменному разгрому, который женская команда «Сима-ленд» из Свердловской области учинила в 5-м туре сочинского «командника» шахматной сборной Москвы. Хроника избиения команды-фаворита, которым явлалась прекрасно стартовавшая СШМ такова: Валентина Гунина проиграла Лее Гарифуллиной, Алина Бивол сдалась в партии с Мариной Корневой, а Дарья Войт уступила Екатерине Гольцевой. Ничья москвички Ольги Баделько с Натальей Погониной вряд ли порадовала ШСМ, проигравший со счётом 0,5:3,5 очка. Сможет ли команда из Татарстана противостоять грозной уральской дружине в следующем туре?

Петербургская «СШ ШШ – 1» без Евгении Овод в составе смогла победить кубанскую команду «Кассиопея» со счётом 2,5:1,5 очка. Заменившая Овод на первой доске Алёна Гармаш проиграла Елене Крамаренко, но на третьей и четвёртой досках выиграли свои партии Татьяна Гетьман и Дарья Юрасова. А вот вторая женская команда из города на Неве просто опозорилась в матче с шахматистками Московской области, счёт – 0:4. Проиграли в составе «СШ ШШ – 2» сегодня Анна Стяжкина, Елизавета Дорохина, Вероника Юдина и Маргарита Костыгова.

Крымская «Киммерия» смогла не проиграть Татарстану, хотя Оксана Грицаева уступила Зарине Шафигуллиной.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-05-2024, 21:33
В 3-м туре чемпионата России в Сочи петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» сыграла вничью с пермской «Пармой»
Вчера, 02:28
После 4-го тура женского командного чемпионата России по шахматам в Сочи вторая петербургская команда опережает первую, а москвичка Алина Бивол проиграла важную партию
3-05-2024, 02:01
Петербургские шахматистки разгромлены москвичками в Сочи: проиграли Овод, Гармаш и Гетьман, и только Юрасова смогла сыграть вничью
10-10-2023, 01:21
Рейтинг-фаворит женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова в 8-м туре победила Екатерину Гольцеву и отстаёт от Ольги Баделько на 1,5 очка
2-05-2024, 03:03
По-разному начали женский командный чемпионат России в Сочи две петербургские команды с одинаковым названием – «СШ по шахматам и шашкам»
3-10-2023, 21:08
Лея Гарифуллина единолично возглавила таблицу женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Царском Селе после 3-го тура, аутсайдеры – Гунина и Погонина

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 12:55
В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода
0
98
Сегодня, 09:24
Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников
0
149
Вчера, 12:28
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
0
138
Вчера, 08:02
В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора
Наверх