В 5-м туре женского командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила краснодарскую «Кассиопею», а «Сима-ленд» разгромила ШСМ

«Питерец.ру» удивлён форменному разгрому, который женская команда «Сима-ленд» из Свердловской области учинила в 5-м туре сочинского «командника» шахматной сборной Москвы. Хроника избиения команды-фаворита, которым явлалась прекрасно стартовавшая СШМ такова: Валентина Гунина проиграла Лее Гарифуллиной, Алина Бивол сдалась в партии с Мариной Корневой, а Дарья Войт уступила Екатерине Гольцевой. Ничья москвички Ольги Баделько с Натальей Погониной вряд ли порадовала ШСМ, проигравший со счётом 0,5:3,5 очка. Сможет ли команда из Татарстана противостоять грозной уральской дружине в следующем туре?

Петербургская «СШ ШШ – 1» без Евгении Овод в составе смогла победить кубанскую команду «Кассиопея» со счётом 2,5:1,5 очка. Заменившая Овод на первой доске Алёна Гармаш проиграла Елене Крамаренко, но на третьей и четвёртой досках выиграли свои партии Татьяна Гетьман и Дарья Юрасова. А вот вторая женская команда из города на Неве просто опозорилась в матче с шахматистками Московской области, счёт – 0:4. Проиграли в составе «СШ ШШ – 2» сегодня Анна Стяжкина, Елизавета Дорохина, Вероника Юдина и Маргарита Костыгова.

Крымская «Киммерия» смогла не проиграть Татарстану, хотя Оксана Грицаева уступила Зарине Шафигуллиной.



