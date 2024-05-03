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Питерец.ру » Спорт » В 3-м туре чемпионата России в Сочи петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» сыграла вничью с пермской «Пармой»

В 3-м туре чемпионата России в Сочи петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» сыграла вничью с пермской «Пармой»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
На первой доске Овод проиграла Матвеевой, зато на четвёртой выиграла свою партию Юрасова.

После разгромного поражения от главного фаворита сочинского «командника» – московской ШСМ – петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» в 3-м туре встречалась с пермской «Пармой». Вничью завершили свои партии петербурженки Алёна Гармаш и Татьяна Гетьман. А вот рейтинг-лидер и капитан «СШ ШШ – 1» Евгения Овод уступила участнице женского Суперфинала – 2023 в Царском Селе Ольге Матвеевой. «Питерец.ру» отмечает спасительную роль Дарьи Юрасовой, которая сумела победить Елизавету Кантера, благодаря чему матч с «Пармой» завершился со счётом 2:2.

Вторая петербургская женская команда с тем же названием, но другим порядковым номером тоже сыграла вничью в этом туре. Соперницами «СШ ШШ – 2» были шахматистки Ямала: здесь выиграла свою партию на первой доске Анна Стяжкина. Столичная команда ШСМ в 3-м туре катком прошлась по крымчанкам, счёт – 4:0 (победы одержали Валентина Гунина, Ольга Баделько, Дарья Войт и Анна Шухман). ШСМ уверенно лидирует, выиграв все три стартовых матча с общим счётом 11:1.

Важное значение имел поединок двух сильных команд – екатеринбургской «Сима-лэнд» и Подмосковья. Уверенно победили представительницы Урала, счёт – 3:1. На первой доске Лея Гарифуллина победила действующую чемпионку России Баиру Кованову.

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