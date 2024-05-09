Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила Подмосковье в 7-м туре чемпионата России в Сочи и занимает четвёртое место

Удачно складываются дела основной петербургской женской команды под названием «СШ по шахматам и шашкам – 1» в сочинском чемпионате. После победы над представительницами Московской области (там шахматную федерацию возглавляет гроссмейстер Сергей Карякин) петербурженки занимают промежуточное четвёртое место. «Питерец.ру» приводит подробности матча между «СШ ШШ – 1» и командой из Московской области, завершившимся со счётом 2,5:1,5.

Евгения Овод на первой доске проиграла действующей чемпионке России Баире Ковановой. Надо сказать, что Овод не слишком удачно выступает в Сочи – 2024: это поражение стало для неё уже третьим после неудач в партиях с москвичкой Валентиной Гуниной и пермячкой Ольгой Матвеевой. Но на второй и третьей досках успех сопутствовал петербурженкам: Виктория Черняк одолела Маргариту Лысенко, а Татьяна Гетьман оказалась сильнее Ирины Судаковой. На четвёртой доске вничью сыграла Дарья Юрасова.

Лидирующая в Сочи «Сима-ленд» неожиданно добилась лишь ничьей с крымской «Киммерией»: Лея Гарифуллина переиграла Оксану Грицаеву, но Екатерина Гольцева была побеждена Еленой Томиловой. Шахматная сборная Москвы разгромила белорусок (3,5:0,5), в этом матче выиграли свои партии Баделько, Бивол и Войт.