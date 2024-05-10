Победив петербургскую «СШ по шахматам и шашкам – 1» в 8-м туре командного первенства России в Сочи, чемпионками досрочно стали шахматистки команды «Сима-ленд»

«Питерец.ру» не ожидал, что в женском командном чемпионате страны в Сочи победитель определится досрочно. Но уральская «Сима-ленд» разгромила основную команду из Санкт-Петербурга со счётом 3,5:0,5 очка (лишь Евгения Овод сумела свести вничью партию с Леей Гарифуллиной) и на фоне поражения ШСМ именно представительницы Свердловской области обеспечили себе чемпионство.

А вот шахматная сборная Москвы не устояла против Подмосковья: Валентина Гунина проиграла Баире Ковановой, Алина Бивол сравняла счёт победой над Ириной Судаковой, но решающее поражение потерпела Дарья Войт. И теперь ШСМ ещё нужно выиграть в заключительном туре у саратовской «Жемчужины Поволжья», чтобы не уступить второе место татарстанской команде.

В матче Татарстаном и Белоруссией на первых двух досках были зафиксированы ничьи (в партиях Шафигуллина – Леонова и Полякова – Якимова). Победу Татарстану принесли выигравшие у своих соперниц Нур-Мухаметова и Нагаева, итоговый счёт – 3:1. Именно с командой из Татарстана сразится в 9-м туре петербургская «СШ ШШ – 1». Вторая женская команда из города на Неве в этом туре сыграла вничью с «Жигулями» из Саратовской области: Мещерякова выиграла, Дорохина проиграла, Юдина и Костыгова сыграли вничью.



