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Питерец.ру » Спорт » В 6-м туре женского «командника» в Сочи шахматная сборная Москвы разгромила краснодарок, а «Сима-ленд» справилась с Татарстаном

В 6-м туре женского «командника» в Сочи шахматная сборная Москвы разгромила краснодарок, а «Сима-ленд» справилась с Татарстаном

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Команда Татарстана (на фото) проиграла свой матч 6-го тура со счётом 0,5:3,5.

Продолжается командный чемпионат России по шахматам в сочинском отеле «Жемчужина», и «Питерец.ру» обозревает 6-й тур женского первенства. Шахматная сборная Москвы после унизительных «-3» в матче с «Сима-ленд» из Свердловской области в прошлом туре (проиграли тогда Валентина Гунина, Алина Бивол и Дарья Войт) на этот раз отыгралась на краснодарской команде. Москвички выиграли со счётом 4:0 (выиграли свои партии Гунина, Бивол, Войт и резервистка Анна Шухман).

«Сима-ленд» в свою очередь одержала ещё одну важную в турнирном плане победу, повергнув татарстанских шахматисток. Лишь участнице Высшей лиги в Новокузнецке Зарине Шафигуллиной удалось сыграть вничью (на первой доске с Леей Гарифуллиной), три другие партии выиграли уралочки – Наталья Погонина, Марина Корнева и Екатерина Гольцева. «Сима-ленд» продолжает лидировать (11 очков), вслед за ними идёт ШСМ (9 очков), Московская область и Белоруссия (по 8 очков).

Петербургская «СШ ШШ – 1» победила Ямал (выиграла свою партию Евгения Овод, а Виктория Черняк, Татьяна Гетьман и Дарья Юрасова сыграли вничью). Вторая команда из города на Неве одержала победу над «Жемчужиной Поволжья» с тем же счётом 2,5:1,5, хотя Елизавета Дорохина проиграла WGM Ольге Илюшиной.

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