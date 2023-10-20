Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам-1» стала бронзовым призёром чемпионата России по рапиду, проходившего в Сочи

«Питерец.ру» решил отметить и успех женской команды «СШОР по шахматам и шашкам-1», занявшей третье место на чемпионате страны по быстрым шахматам в курортном Сочи. Победила «Шахматная сборная Москвы» (16 очков), второе место – у новосибирских шахматисток (14 очков), на очко меньше – у петербурженок.

На первой доске за «СШ по шахматам и шашкам-1» выступала и чемпионка России по рапиду Анастасия Боднарук, набравшая 7 очков из 8 (победы над Марией Фоминых, Анной Голубовой, Варварой Поляковой, Алисой Галлямовой, Анной Стяжкиной и Ольгой Петрухиной, ничьи с Екатериной Ковалевской и Яной Жаповой). Евгения Овод набрала 6 очков из 8, получив «пробоину» от Маргариты Потаповой из «Киммерии».

Стяжкина выступала за вторую команду петербургской спортшколы по шахматам и шашкам вместе с Ольгой Кармановой, Алёной Гармаш, Валерией Регер и Вероникой Юдиной.

Приз за самое оригинальное название команды можно присудить «Этюду Сааведры» из Красноярского края (любители шахмат знают соответствующий шедевр композиции при минимуме материала в глубоком эндшпиле). В первом же туре «Эдюд Сааведры» получил 0:4 во встрече с «СШ по шахматам и шашкам-1. Участвовала в турнире и победительница Суперфинала в Царском Селе Баира Кованова.