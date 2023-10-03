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Питерец.ру » Спорт » В женском шахматном Суперфинале в Царском Селе после 2-го тура 100 % набрали Бивол, Гарифуллина и Кованова, а у мужчин лидируют Артемьев и Наер – по 1,5 очка

В женском шахматном Суперфинале в Царском Селе после 2-го тура 100 % набрали Бивол, Гарифуллина и Кованова, а у мужчин лидируют Артемьев и Наер – по 1,5 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Мария Якимова (на фото) во 2-м туре сыграла вничью с рейтинг-фаворитом женского турнира Полиной Шуваловой.

«Питерец.ру» заметил, что 2-й тур Суперфинала чемпионата России по шахматам, продолжающегося в Царском Селе, принёс сразу четыре результативных партии в мужском («открытом») турнире. Тем удивительнее, что никто из участников мужского турнира не смог набрать 2 из 2. Определились два лидера, у которых по 1,5 очка – это Владислав Артемьев и Евгений Наер. Первый обыграл «шахматного туриста», а именно им видится в этом Суперфинале титулованный Евгений Томашевский, а Наер белыми одолел «калифа на час» Ивана Розума.

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков, проигравший на старте Екатерине Лагно, сумел исправиться. Матлаков победил молодого таланта Володара Мурзина и вышел в «политнник», как говорят шахматисты. Андрей Есипенко оказался сильнее Лагно, а партии Понкратов – Тимофеев и Горячкина – Сычёв завершились вничью.

В женском Суперфинале с двух побед стартовали три участницы – Алина Бивол победила Марину Корнева, Лея Гарифуллина превзошла Екатерину Гольцеву, а Баира Кованова чёрными (!) вынудила капитулировать Валентину Гунину. Проигравшая в 1-м туре Ольга Баделько победила главного аутсайдера – Ольгу Матвееву (0 из 2). Юниорка Анна Шухман сыграла вничью с Натальей Погониной и набрала 1,5 очка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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