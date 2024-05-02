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Питерец.ру » Спорт » По-разному начали женский командный чемпионат России в Сочи две петербургские команды с одинаковым названием – «СШ по шахматам и шашкам»

По-разному начали женский командный чемпионат России в Сочи две петербургские команды с одинаковым названием – «СШ по шахматам и шашкам»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Одна из команд крупно победила, другая – разгромно проиграла.

«Питерец.ру» устал удивляться отсутствию фантазии у шахматных функционеров, назвавших все команды из культурной столицы одинаковые названия. Поскольку известная шутка из КВН гласит: «Запомни, Серёжа, главное в шахматах – это память, понял меня, Валера?», то можно предположить: именно на тренировку памяти это и направлено.

Основная петербургская женская шахматная команда под названием «СШОР по шахматам и шашкам – 1» начала сочинский «командник» с разгромной победы над шахматистками из Башкортостана. Лишь Евгения Овод сыграла вничью с Лейлой Табермаковой, выиграли свои партии Алёна Гармаш, Татьяна Гетьман и Дарья Юрасова (итоговый счёт – 3,5:0,5).

А вот «фарм-клуб» петербургской спортшколы по шахматам и шашкам был нещадно бит главным фаворитом чемпионата России –  московской ШСМ. Валентина Гунина (на фото) обыграла Анну Стяжкину, Ольга Баделько оказалась сильнее Елизаветы Дорохиной, Анна Шухман победила Маргариту Костыгову, и только Алина Бивол довольствовалась ничьей в партии с петербурженкой Вероникой Юдиной.

Вничью 2:2 завершился матч между командами «Сима-ленд» (Свердловская область) и новосибирскими шахматистками: здесь выиграли свои партии в составе «Сима-ленд» Лея Гарифуллина и Екатерина Гольцева.



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