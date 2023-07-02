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Питерец.ру » Спорт » Все шесть петербургских шахматисток набрали по 3 очка после 6-го тура Высшей лиги в Новокузнецке, а лидером вновь стала обыгравшая Баиру Кованову нижегородка Екатерина Гольцева – 5,5 очков

Все шесть петербургских шахматисток набрали по 3 очка после 6-го тура Высшей лиги в Новокузнецке, а лидером вновь стала обыгравшая Баиру Кованову нижегородка Екатерина Гольцева – 5,5 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Мрачная Дарья Хохлова (на фото – слева) смогла набрать лишь пол-очка за 5-й и 6-й туры.

«Питерец.ру» с интересом следит за упорными шахматными баталиями в Новокузнецке: и в этом туре было всего лишь 5 ничьих при 16 результативных партиях (включая 2 победы чёрными). Интересно, что теперь у всех представительниц Санкт-Петербурга и Ленобласти стало ровно по 3 очка – это 16–28 места.

Обиднее всего должно быть Дарье Юрасовой, которая белыми проиграла сегодня крымчанке Оксане Грицаевой и упустила хороший шанс подняться повыше в турнирной таблице. Татьяна Гетьман после катастрофы в прошлом туре смогла выиграть чёрными у Даримы Саргаевой из Бурятии.

Стабильная Евгения Овод уступила Ладе Фроловой (Свердловская область) после трёх подряд ничьих в 3–5 турах. Марина Кузнецова может сетовать на фокусы швейцарки: два подряд поражения от двух рейтинговых лидеров турнира. Кузнецовой теперь нужно постараться выиграть в следующем туре у не менее бескомпромиссной, чем Юрасова, Зарины Шафигуллиной из Татарстана (3 победы и 3 поражения).

Дарья Хохлова из Ленобласти могла рассчитывать на победу по ходу партии с международным мастером Дарьей Чарочкиной, итог – ничья. А вот Алёна Волчкова проиграла в четвёртый раз подряд.

Мощно идёт по турнирной дистанции Екатерина Гольцева – всего одна ничья и 5 побед.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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