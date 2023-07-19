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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»

Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
moscowchess.org
Накануне дня шахмат трудно обойтись без шахматных новостей!

«Питерец.ру» пересчитал всех представителей Санкт-Петербурга (Ленинградская область, вероятно, влилась в петербургскую делегацию) на очередном «Moscow Open». Отрадно было видеть Даниила Линчевского (рейтинг ФИДЕ – 2561) в качестве второго рейтинг-фаворита турнира сразу вслед за многоопытным «шахматным коммунистом» Вадимом Звягинцевым (2584). Заявились на турнир и два участника петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам», которая выступала в Сочи – Кирилл Шубин (2439) и Александр Тимерханов (2357).

По итогам двух туров сразу 43 шахматиста одержали две победы, из них три петербуржца, но – вовсе не из вышеперечисленных. По 2 очка в «общем» (по-старому говоря – мужском) турнире смогли набрать Глеб Бабанин, Всеволод Пономарёв и Игорь Исмагилов.

В женском турнире рейтинг-фаворит тот же, что и в недавнем чемпионате Высшей лиги в Новокузнецке – экс-белоруска Ольга Баделько (2397). Петербурженка Татьяна Гетьман (2255), которая в Новокузнецке финишировала на 17-м месте (5 очков из 9), получила в Москве престижный 9-й номер «посева». Но пока Гетьман играет только вничью с более молодыми соперницами – Софией Мулляминовой из Астраханской области в 1-м туре и нижегородкой Ангелиной Шенкер – во 2-м.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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