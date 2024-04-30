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Питерец.ру » Спорт » Стали известны составы петербургских команд, которые примут участие в шахматном чемпионате в Сочи, начинающемся 1 мая

Стали известны составы петербургских команд, которые примут участие в шахматном чемпионате в Сочи, начинающемся 1 мая

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
В Высшей лиге у мужчин город на Неве представляет команда «СШОР по шахматам и шашкам».

«Питерец.ру» предвкушает скорый старт командного турнира в курортном Сочи. Из десяти участников мужской Высшей лиги четыре клуба представляют Москву, по одному – Московскую область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Крым, Воронеж и Белоруссию. В составе петербургской «СШОР ШШ» (капитан – Валерий Попов) не удалось обнаружить гроссмейстера Сергея Лобанова, неплохо сыгравшего на первой доске в прошлом году. Честь Северной столицы будут на этот раз будут отстаивать (по убыванию рейтингов) гроссмейстер Евгений Левин, международные мастера Кирилл Шубин, Савва Ветохин, Артём Зубрицкий, Мирослав Власенко, мастер Александр Тимерханов, а также Алексей Захаров и Всеволод Пономарёв. А вот серебряный призёр Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Максим Матлаков вступил в партию составил компанию Александру Грищуку, Даниилу Дубову и Александру Морозевичу в команде «КПРФ».

Если в мужском турнире – одна «СШОР ШШ», то в женском – сразу две. В основной команде – известные петербургские шахматистки Евгения Овод, Алёна Гармаш, Виктория Черняк, Татьяна Гетьман и Дарья Юрасова. В «фарм-клубе» самое громкое имя – Анна Стяжкина. Очевидный фаворит женского турнира – московская ШСМ с Гуниной, Бивол, Баделько, Войт и Шухман в составе.

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