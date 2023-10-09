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Питерец.ру » Спорт » Ольга Баделько продолжает лидировать в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 7-го тура, Бивол белыми проиграла Шухман

Ольга Баделько продолжает лидировать в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 7-го тура, Бивол белыми проиграла Шухман

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13
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Если у Леи Гарифуллиной наступил спад, то Марина Корнева одержала третью победу подряд.

«Питерец.ру» подводит итоги 7-го тура женского Суперфинала шахматного чемпионата России, продолжающегося в Царском Селе. Прервалась эффектная серия побед Ольги Баделько: на этот раз лидер турнира довольствовалась ничьей. Рейтинг-лидер турнира и четвертьфиналистка недавнего Кубка мира Полина Шувалова смогла белыми свести вничью партию с Баделько. Теперь у Баделько – 5,5 очков и по-прежнему первое место, Шувалова (4 очка) находится на пятой строчке – позади Баиры Ковановой (5 очков) и Марины Корневой (4,5 очка).

Победительница «Moscow Open» Кованова в этом туре сыграла с победительницей Высшей лиги в Новокузнецке Екатериной Гольцевой из Нижнего Новгорода. А Корнева, выступавшая на командном чемпионате России в Сочи ещё под фамилией Гусева, выдала серию из трёх побед подряд. В 5-м туре представляющая Московскую область Корнева обыграла Гольцеву, в 6-м справилась с бывшим лидером Суперфинала Леей Гарифуллиной, а в 7-м Корнева выиграла у аутсайдера турнира Ольги Матвеевой.

В партии принципиальных соперниц Наталья Погонина в эндшпиле вынудила сдаться действующую чемпионку страны Валентину Гунину. Продолжается падение Алины Бивол – четвёртый проигрыш подряд: в 7-м туре Бивол уступила Анне Шухман.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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