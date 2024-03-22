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Питерец.ру » Спорт » Алёна Гармаш победила Дарью Юрасову в 6-м туре чемпионата Санкт-Петербурга и лидирует, набрав 5 очков

Алёна Гармаш победила Дарью Юрасову в 6-м туре чемпионата Санкт-Петербурга и лидирует, набрав 5 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Дарья Юрасова (на фото) в 3-м туре проиграла Виктории Черняк, а в 6-м уступила Гармаш.

На этот раз «Питерец.ру» решил начать обзор очередного тура чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам с женского турнира. Тем более, что борьба вверху таблицы в 6-м туре шла бескомпромиссная (этим часто отличаются именно женские шахматы в отличие от более прагматичных мужских с изобилием ничьих, в том числе и без всякой борьбы).

Всего три ничьи было зафиксировано в 6-м туре (в предыдущем туре их было пять). Выигравшая до этого три партии при двух ничьих Алёна Гармаш победила Дарью Юрасову, чем укрепила своё лидерство. У Гармаш теперь – 5 очков из 6 и партия с Юлией Панковой в следующем туре. Дела Юрасовой идут заметно хуже – она занимает промежуточное шестое место, набрав 3,5 очка.

Ещё одна участница прошлогодней Высшей лиги – 2023 Марина Кузнецова, которая в Новокузнецке выступила лучше Юрасовой, в 6-м туре чемпионата города проиграла более опытной Виктории Черняк. Теперь Черняк дели 2–3 места с Ольгой Кармановой (у обеих шахматисток – по 4,5 очка): по велению швейцарки в следующем туре Черняк сыграет именно с Кармановой.

Поправила своё турнирное положение Татьяна Гетьман: после ничьей в прошлом туре с Панковой одержана победа над Эмилией Мещеряковой. Гетьман после этого успеха набрала 3,5 очка.



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