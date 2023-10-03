Лея Гарифуллина единолично возглавила таблицу женского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Царском Селе после 3-го тура, аутсайдеры – Гунина и Погонина

«Питерец.ру» начинает обзор 3-го тура шахматных Суперфиналов в Царском Селе с женского по той причине, что в «открытом» турнире одна из партий затянулась почти на шесть часов.

Победа белыми над пятикратной чемпионкой России Валентиной Гуниной позволила участнице Кубка мира – 2023 Лее Гарифуллиной, представляющей Свердловскую область, занять промежуточное первое место. Гарифуллина набрала 3 очка – идеальный старт, при этом в следующем туре ей будет противостоять аутсайдер Ольга Матвеева (0,5 очка).

Начавшие Суперфинал с двух побед Алина Бивол и Бара Кованова сегодня сыграли свои партии вничью. Имеющая титул международного мастера среди мужчин Бивол чёрными заключила мир с Марией Якимовой из Татарстана, а победительница «Moscow Open» Кованова белыми играла с рейтинг-фаворитом. Четвертьфиналистка Кубка мира – 2023 Полина Шувалова и есть рейтинг-фаворит женского Суперфинала: рейтинг Шуваловой – в районе 2500 пунктов ЭЛО. Ничья с Ковановой стала для Шуваловой третьей подряд, а отставание от лидирующей Гарифуллиной – уже 1,5 очка.

Четвёртое место по итогам тура занимает Ольга Баделько – 2 очка после победы чёрным цветом над Натальей Погониной. А опытная Марина Корнева обыграла юную Анну Шухман.