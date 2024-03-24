Победив Дарью Юрасову, Ольга Карманова выиграла уже четвёртую партию подряд в чемпионате Санкт-Петербурга по шахматам

Вот и Ольга Карманова дождалась своей минуты славы: «Питерец.ру» не ожидал, что именно она будет иметь наилучшие шансы на победу в женском чемпионате Санкт-Петербурга по шахматам. В 8-м туре Карманова (на фото) сумела обыграть свою значительно более известную соперницу Дарью Юрасову, которая является ещё и шахматной стримершей. Проиграв в 4-м туре Алёне Гармаш, Кармнова выдала впечатляющую победную серию, последовательно одолев Маргариту Костыгову, Ульяну Дудкину, Викторию Черняк и вот теперь Юрасову. Если у лидирующей Кармановой – 6,5 очков после 8-го тура, то хорошо стартовавшая Юрасова сейчас обитает на скромном 8-м месте, отставая от Кармановой уже на 2 очка.

Если Карманова не проиграет на финише участнице Высшей лиги в Новокузнецке – 2023 Марине Кузнецовой, то станет недосягаемой для преследовательниц, в число которых входит и Кузнецова. Три шахматистки отстают от Кармановой на очко – это Кузнецова, Алёна Гармаш и Татьяна Гетьман. Последняя одержала третью победу подряд, в 8-м туре обыграв Костыгову (ранее Гетьман пересилила Эмилию Мещерякову и Дудкину). По 5 очков набрали Черняк и Юлия Панкова. Начала выбираться из «подвала» таблицы Валерия Регер (4,5 очка), одержавшая три победы подряд.