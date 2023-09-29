Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман занимает 15-е место после 8 туров на чемпионате мира среди юниоров в Мехико, а Савва Ветохин проиграл Ниманну и идёт 34-м

«Питерец.ру» в преддверии начинающегося совсем скоро в Царском Селе Суперфинала чемпионата России – 2023 по шахматам обратил внимание и на проходящее в Мехико мировое первенство среди юниоров. Российские участники есть и у юношей, и у девушек, но лидеры пока – не играющие здесь под флагом ФИДЕ россияне.

Петербурженка Татьяна Гетьман удалось стартовать с трёх побед – над хозяйкой турнира Гусман Гарсия, француженкой Моракчини и шахматисткой из Латвии по фамилии Тер Аветисяна. После этого швейцарская система (всего запланировано 11 туров) подкинула Гетьман рейтинг-фаворита чемпионата среди девушек – Кариссу Йип. Несмотря на перевес в 200 пунктов коэффициента ЭЛО, Йип довольствовала ничьей в партии с Гетьман, однако после этого у Татьяны наступил спад – всего 0,5 очка в трёх турах. Победа над Асей Едигарян из Армении в 8-м туре позволила Гетьман набрать 5 очков и расположиться на промежуточном 15-м месте. Лидирует Йип – 7 очков.

Указанный на сайте РФШ как петербуржец Савва Ветохин уже во 2-м туре попал на главного фаворита турнира юношей – Ханса Моке Ниманна из США. Триумфатор летнего турнира в Уральске победил Ветохина, но сразу же проиграл соотечественнику Вудворду, родившемуся в 2010 году.