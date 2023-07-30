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Питерец.ру » Спорт » В Баку начался Кубок мира по шахматам: в первый игровой день побед добились Алина Бивол, Ольга Баделько и Лея Гарифуллина

В Баку начался Кубок мира по шахматам: в первый игровой день побед добились Алина Бивол, Ольга Баделько и Лея Гарифуллина

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43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Параллельно идут и мужской и женский Кубки мира, но Дин Лижэнь в Баку не приехал.

«Питерец.ру» хотел бы сконцентрировать внимание на представителях Санкт-Петербурга на мужском и женском Кубках мира по шахматам, стартовавшим в воскресенье в Баку. Но из всех участников-петербуржцев мужского турнира безусловные симпатии вызывает разве что … голландец Аниш Гири, родившийся в городе на Неве, но выступающий под флагом Нидерландов. Гири входит в число главных звёзд мировых шахмат и не играет в стартовом раунде, имеющем статус отборочного. Приехали в Баку и Магнус Карлсен, и Ян Непомнящий.

Ударно выступила сегодня москвичка Алина Бивол, которая едва ли не раньше всех завершила свою партию, одержав уверенную победу. Теперь участнице Высшей лиги в Новокузнецке (там Бивол входила в число рейтинг-фаворитов, но не прошла в Суперфинал, проиграв в заключительном туре) достаточно свести вничью вторую партию, и путь в следующий раунд открыт.

Ольга Баделько – коллега Бивол по непопаданию в царскосельский Суперфинал чемпионата России – одержала победу чёрными и должна спокойно проходить дальше. Победила свою соперницу из ОАЭ и Лея Гарифуллина, которая в Новокузнецке играла в мужском турнире.

Фавориты мужского Кубка мира стартовый раунд пропускают, а россиянин Давид Паравян сыграл вничью.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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