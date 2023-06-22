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Питерец.ру » Спорт » Шахматистки Боднарук, Овод, Гетьман, Хохлова, Юрасова и Кузнецова примут участие в Высшей лиге чемпионата России в Новокузнецке

Шахматистки Боднарук, Овод, Гетьман, Хохлова, Юрасова и Кузнецова примут участие в Высшей лиге чемпионата России в Новокузнецке

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Соревнования начнутся 26 июня, награждение состоится 6 июля.

Скоро стартует Высшая лига чемпионата России по шахматам: турниры у мужчин и женщин начнутся в Новокузнецке Кемеровской области 26 июня. «Питерец.ру» решил перечислить шахматисток, которые будут представлять Санкт-Петербург и Ленинградскую область на этих соревнованиях. Принцип – рейтинговый, поэтому начнём с международного мастера ФИДЕ (среди мужчин) Анастасии Боднарук, чей актуальный рейтинг – 2356 пунктов. Боднарук по праву можно назвать рейтинговым лидером десанта петербургских шахматных амазонок в Новокузнецк.

Опытная Евгения Овод по традиции является лицом женских шахмат Ленинградской области: областная шахматная федерация (президент этой организации – Масляков С. Ю.) разместила своих лучших шахматистов на самом видном месте сайта. Но мы ориентируемся на сайт ФИДЕ, там рейтинг международного мастера Овод – 2299 (на упомянутом сайте он чуть выше – 2310).

Удостоились права играть в Новокузнецке ещё три петербургских женских мастера ФИДЕ – Татьяна Гетьман (2255), Дарья Юрасова (2081) и Марина Кузнецова (2044). Дарья Хохлова (рейтинг – 2096) пока не имеет звания ФИДЕ, но постоянно популяризирующая шахматы Хохлова посвятила отдельный стрим рассказу о предстоящем чемпионате в Новокузнецке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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