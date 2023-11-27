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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» благодаря забитому Эдуардом Сухановым пенальти обыграл «Тюмень», сумев реваншироваться за 0:4 в первом круге ФНЛ

«Ленинградец» благодаря забитому Эдуардом Сухановым пенальти обыграл «Тюмень», сумев реваншироваться за 0:4 в первом круге ФНЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Команда Сергея Кирьякова сумела на 3 очка оторваться от зоны вылета из первой лиги.

«Питерец.ру», глядя в протокол матча 20-го тура между «Ленинградцем» и «Тюменью», вспомнил четвертьфинал мирового первенства в Италии в 1990 году. Тогда сборная ФРГ обыграла Чехословакию с минимальным перевесом, да ещё и гол был забит Маттеусом с пенальти. Вот и коллектив Сергея Кирьякова находится в таком турнирном положении, что пока – не до красивого футбола: не вылететь бы из первой лиги после завершения сезона – 2023/2024.

Главный тренер «Ленинградца» не поменял состав – и эта известная футбольная примета сработала. Карабашев – в воротах, Беляев, Каптилов, Микушин и Яковлев – в обороне, в центре поля – Горулёв, Розманов, Суханов, Шепелев и Жиронкин, форвард – Бачинский, который не может забить с лета. Не забил Бачинский и на этот раз: единственное взятие ворот Любакова произошло с пенальти, назначенный за игру рукой Болотова в своей штрафной. Эдуард Суханов забил с «точки» и стал … лучшим бомбардиром «Ленинградца» на текущий момент.

Три победы подряд позволили «Ленинградцу» набрать 23 очка: теперь зона вылета отдалилась – в ней находятся «Сокол» (20 очков), «Волгарь» (19 очков) и «Черноморец» (18 очков). Лидирует в ФНЛ махачкалинское «Динамо», которое встретится с «Торпедо» 27 ноября.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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