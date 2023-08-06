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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» потерпел оглушительное поражение в Тюмени – 0:4, Кирьяков объяснил этот провал хорошей игрой центрбеков хозяев

«Ленинградец» потерпел оглушительное поражение в Тюмени – 0:4, Кирьяков объяснил этот провал хорошей игрой центрбеков хозяев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Это ФНЛ, Сергей Вячеславович!» - мог сказать Кирьякову тюменский тренер Игорь Меньщиков.

Вряд ли поклонники футбольного клуба «Ленинградец» ожидали разгромного (а как ещё назвать проигрыш с разницей в 4 мяча?) поражения в Тюмени. «Питерец.ру» знал, что «Тюмень», которую тренирует Игорь Менщиков, одержала в этом сезоне две домашние победы (3:1 – над «Химками и 1:0 – над «Енисеем»), поэтому матч виделся сложным. Но итоговые 0:4 превысили самые пессимистичные ожидания: свой четвёртый гол тюменцы забили в компенсированное ко второму тайму время!

Не оправдала себя ставка Кирьякова на Маркина: в более низком по классу дивизионе Михаил был голеадором, в ФНЛ забивать сложнее. Чем провинился Максим Бачинский, который ранее выходил в стартовом составе, а в Тюмени появился на поле только 69-й минуте, заменив Виталия Жиронкина? Скорее всего, отсутствием забитых голов в первых трёх официальных матчах: «Енисею» забил Эдуард Суханов, «Родине» – Жиронкин.

Первый гол в ворота Карабашева забил центральный защитник тюменцев Печенкин, случилось это на 26-й минуте после углового. Но выводов не последовало – и второй гол хозяева забили с такого же стандарта усилиями Байтукова. После этого «Ленинградец» пропустил с пенальти от Маркелова, а добил гостей Бем на 92-й минуте. Следующий соперник – «Шинник».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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