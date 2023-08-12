«Ленинградец» потерпел первое в истории клуба домашнее поражение в первой лиге: гол Ильи Рубцова принёс победу «Шиннику»

Разочарованными результатом должны быть зрители, которые наблюдали сегодня за матчем 5-го тура первенства ФНЛ (первая лига) между «Ленинградцем» и ярославским «Шинником» на стадионе «Петровский». Ведь команда Сергея Кирьякова проиграла, и в качестве утешения «Питерец.ру» может лишь назвать это поражение историческим: клуб из Ленобласти был создан не так давно и дебютировал в ФНЛ этим летом.

Кирьяков выставил следующий основной состав: вратарь – Карабашев, защита – Костин, Беляев, Хитяев и Каптилов, в центре поля – Суханов, Горулёв, Жиронки, Казаков, Розманов и «блуждающий центрфорвард» Бачинский. Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха, которого не нужно представлять зенитовским болельщикам, на 85-й минуте провёл показательную замену: на поле «Петровского» вышел 42-летний Низамутдинов и даже успел отметиться в протоколе – жёлтая карточка.

Единственный гол в этом матче забил на 67-й минуте форвард «Шинника» Илья Рубцов. Отыграться «Ленинградец» не смог. Свой следующий матч «кирьяковцы» проведут 20 августа дома. Соперником «Ленинградца» будет промежуточный лидер первого дивизиона – клуб «Акрон» из Тольятти (Евгений Калешин). «Акрон» очень внушительно начал этот сезон – четыре победы подряд.