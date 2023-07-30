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Питерец.ру » Спорт » Жиронкин забил «Родине» уже на 4-й минуте, но «Ленинградец» добился лишь ничьей в первом в истории клуба домашнем матче в ФНЛ

Жиронкин забил «Родине» уже на 4-й минуте, но «Ленинградец» добился лишь ничьей в первом в истории клуба домашнем матче в ФНЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Учитывая, что «Родина» Дмитрия Парфёнова претендовала на выход в РПЛ в прошлом сезоне – нормально.

«Питерец.ру» вовсе не собирается критиковать «Ленинградец» за домашнюю ничью со столичной «Родиной» в 3-м туре чемпионата ФНЛ. Ведь совсем недавно «Родина», которую тренирует хорошо известный и в Тосно Дмитрий Парфёнов, оспаривала место в Российской Премьер-Лиге с «Пари НН».

Сергей Кирьяков выставил на воскресный матч с «Родиной» следующее сочетание игроков: вратарь – Карабашев, пять защитников – Костин, Беляев, Хитяев, Каптилов и Яковлев, хавбеки – Ильин, Суханов, Жиронкин и Горулёв, и Бачинский в атаке.

«Лениградец» открыл счёт очень быстро: Жиронкин ворвался в штрафную и забил Алексею Городовому с острого угла. Определённая вина стража ворот «Родины» в этом момент прослеживается, но очень уж стремительным был кавалерийский наскок команды Кирьякова в самом дебюте игры. Но «Родине» удалось порадовать Дмитрия Парфёнова забитым голом ещё до перерыва. Проход по правому флангу завершился точным пасом в штрафную, где Амур Калмыков смог нанести точный удар в угол ворот Карабашева при видимости сопротивления защитника – 1:1.

После сегодняшней результативной ничьей в копилке «Ленинградца» стало 5 очков после трёх туров. Следующий соперник – «Тюмень», этот матч состоится 5 августа на стадионе «Геолог».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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