ента новостей

22:07
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков проиграл Екатерине Лагно в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин
21:36
«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев
15:55
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов принял участие в открытии шахматного Суперфинала в Царском Селе
15:08
Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября
11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
11:53
На стройплощадке в Мурино произошла массовая драка
11:29
Житель деревни Гостилицы вложил в мошенников 6 млн рублей
11:26
В Ленобласти задержали мужчину пытавшегося сжечь сожительницу
11:23
В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина
01:30
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман проиграла другой россиянке Галине Михеевой в 9-м туре чемпионата мира среди юниоров в Мехико, а Савва Ветохин идёт на 51-м месте
21:51
Сенсация со знаком «минус»: впервые в истории клуба «Зенит» проиграл «Оренбургу», счёт – 1:3
12:05
В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
12:02
В Светогорске конфликт в Интернете закончился стрельбой
11:58
В Центральном районе задержали двоих подозреваемых в грабеже приятеля
11:55
В Мурино задержали подозреваемого в уличном грабеже в Московском районе
11:51
В Муринском парке задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего
11:48
В Красногвардейском районе мотоциклист угодил под грузовик
01:39
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло матч чемпионата ВХЛ у клуба «Рязань-ВДВ» со счётом 3:1, победную шайбу забросил Иван Петраков
00:59
На трассе«Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти ограничат пропускную способность
23:11
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман занимает 15-е место после 8 туров на чемпионате мира среди юниоров в Мехико, а Савва Ветохин проиграл Ниманну и идёт 34-м
15:13
В Петербурге отметили 57-ю годовщину формирования специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии
13:57
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов
11:20
Во Всвеволожске молодой человек задержан с полкило мефедрона
11:15
В Выборге задержали подозреваемого в хищении автомобиля при помощи эвакуатора
11:11
Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам 13 млн рублей
11:06
В Ленобласти задержали подозреваемого в карманной краже у пенсионера
11:02
В Петербурге задержали лжеэлектриков, обокравших пенсионерку в Колпино
10:58
В Петербурге задержали грабителя с Васильевского острова
10:49
В Петербурге задержали стрелка с Северного проспекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев

«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Именно такие победы помогут клубу из Ленобласти сохранить прописку во втором дивизионе!

«Питерец.ру» предполагает, что главной задачей футбольного клуба «Ленинградец» в сезоне – 2023/2024 является сохранение места в ФНЛ. Четыре матча без побед после успеха в Саратове в конце лета отбросили «Ленинградец» почти на дно таблицы первой лиги, но сегодняшний успех в матче с «Торпедо» должен вселить оптимизм в торсиду команды Сергея Кирьякова.

В стартовом составе «Ленинградца» с первых минут вышли защитник Валерий Каптилов и хавбек Владислав Шепелев, который начинал в основе лишь один матч этого сезона – провальный в Тюмени (0:4). Счёт открыли торпедовцы: Илья Стефанович реализовал пенальти на 15-й.

В середине первого тайма главный арбитр Юрий Карпов наказал одиннадцатиметровым уже торпедовцев за нарушение на Никите Розманове, и Кирилл Колесниченко с «точки» не промахнулся. Неуверенная игра Егора Бабурина привела ко второму голу «Ленинградца», автором которого стал Розманов – 2:1 к перерыву. Во втором тайме настырный Стефанович сравнял счёт, добившись дубля, но победу гостям принёс удар с правой левши Андрея Яковлева.

В концовке торпедовцы добились ещё одного пенальти, но вратарь «Ленинградца» Никита Карабашев переиграл перуанца Йорди Рейну. Победив, «Ленинградец» набрал 14 очков.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-07-2023, 15:22
«Ленинградец» смог выиграть у «Енисея»: на этот раз команда Сергея Кирьякова сумела реализовать пенальти
29-05-2023, 18:49
«Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
26-08-2023, 21:21
«Ленинградец» одержал очень важную победу в гостях над «Соколом»: теперь у команды Сергея Кирьякова – 9 очков после 7 туров
24-09-2023, 01:55
«Ленинградец» в 11-м туре ФНЛ уступил в гостях «Химкам» со счётом 1:2 и оказался в зоне вылета из второго дивизиона
11-05-2023, 19:20
«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья
30-07-2019, 21:39
«Ленинградец» выиграл кубковый матч у «Электрона»

Происшествия на дорогах

0
127
Сегодня, 11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
0
104
Сегодня, 11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
0
110
Сегодня, 11:23
В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина
0
355
Вчера, 12:05
В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
Наверх