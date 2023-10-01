«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев

«Питерец.ру» предполагает, что главной задачей футбольного клуба «Ленинградец» в сезоне – 2023/2024 является сохранение места в ФНЛ. Четыре матча без побед после успеха в Саратове в конце лета отбросили «Ленинградец» почти на дно таблицы первой лиги, но сегодняшний успех в матче с «Торпедо» должен вселить оптимизм в торсиду команды Сергея Кирьякова.

В стартовом составе «Ленинградца» с первых минут вышли защитник Валерий Каптилов и хавбек Владислав Шепелев, который начинал в основе лишь один матч этого сезона – провальный в Тюмени (0:4). Счёт открыли торпедовцы: Илья Стефанович реализовал пенальти на 15-й.

В середине первого тайма главный арбитр Юрий Карпов наказал одиннадцатиметровым уже торпедовцев за нарушение на Никите Розманове, и Кирилл Колесниченко с «точки» не промахнулся. Неуверенная игра Егора Бабурина привела ко второму голу «Ленинградца», автором которого стал Розманов – 2:1 к перерыву. Во втором тайме настырный Стефанович сравнял счёт, добившись дубля, но победу гостям принёс удар с правой левши Андрея Яковлева.

В концовке торпедовцы добились ещё одного пенальти, но вратарь «Ленинградца» Никита Карабашев переиграл перуанца Йорди Рейну. Победив, «Ленинградец» набрал 14 очков.