«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»

Ничья на выезде, пусть и без забитых голов – вполне достойное для «Ленинградца» начало сезона после повышения в классе по итогам сезона – 2022/2023. Коллектив Сергея Кирьякова начал с поединка с «Арсеналом», и главный тренер «Ленинградца выпустил на поле следующую основу. В воротах – Никита Карабашев, в защите – Валерий Каптилов, Андрей Хитяев, Сергей Костин и Максим Беляев, в центре поля – Виталий Горулёв, Эдуард Суханов, Сергей Ильин, Виталий Жиронкин и Максим Левин и в роли одинокого форварда – Максим Бачинский. Отлично сыгравший в прошлом сезоне бомбардир Михаил Маркин в итоге не вышел даже на замену.

«Питерец.ру» обратил внимание на двух нигерийцев в составе «Арсенала», правда это были не Нванкво Кану и Алекс Айвоби, а Джонатан Окоронкво и Ифеани Дэвид Ндука (на фото). В итоге главным эпизодом матча стал пенальти на 85-й минуте, который не смог реализовать Левин. Поэтому нулевая ничья в Туле получилась с оттенком досады, ведь до победы не хватило всего лишь точного удара с «точки». Свой следующий матч «Ленинградец» проведёт 23 июля с красноярским «Енисеем» в гостях.

А промежуточным лидером ФНЛ по ходу 1-го тура стала московская «Родина», разгромившая саратовский «Сокол» со счётом 4:0.