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Питерец.ру » Спорт » В Царском Селе начался женский Суперфинал чемпионата России по шахматам: по итогам 1-го тура лидируют четверо – Бивол, Гарифуллина, Кованова и Шухман

В Царском Селе начался женский Суперфинал чемпионата России по шахматам: по итогам 1-го тура лидируют четверо – Бивол, Гарифуллина, Кованова и Шухман

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fide.com
Вничью сыграли между собой победительница Высшей лиги Гольцева и титулованная Гунина.

«Питерец.ру» напоминает, что ни одна из петербургских шахматисток не участвует в нынешнем Суперфинале чемпионата России, начавшегося в Царском Селе в воскресенье. В женском турнире по традиции результативных партий зафиксировано больше, чем у мужчин – четыре против двух (к тому же одну из побед в «открытом» Суперфинале одержала сегодня Екатерина Лагно).

Довольны должны быть стартовым туром четыре участницы, которым удалось победить своих соперниц на старте Суперфинала. Баира Кованова из Саратовской области чёрными обыграла Марию Якимову из Татарстана. Юная Анна Шухман из Оренбуржья тоже чёрными справилась с Ольгой Матвеевой из Перми. Москвичка Алина Бивол тоже чёрными обыграла опытную землячку Ковановой Наталью Погонину. Белый цвет принёс успех Лее Гарифуллиной из Свердловской области в противостоянии с Ольгой Баделько (Москва, ранее выступала за Белоруссию). На Кубке мира в Баку Баделько и Гарифуллина встретились во втором раунде, и тогда победила Баделько (1,5:0,5).

Победительница Высшей лиги в Новокузнецке Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода заключила мир с Валентиной Гуниной, а в партии Марины Корневой (Подмосковье) и москвички Полины Шуваловой ничья была зафиксирована быстро.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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