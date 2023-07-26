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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Лобанов трижды подряд проиграл на шахматном турнире в Уральске, теперь его опережает юниорка Анна Шухман, набравшая 4,5 очка за 7 туров

Петербургский гроссмейстер Лобанов трижды подряд проиграл на шахматном турнире в Уральске, теперь его опережает юниорка Анна Шухман, набравшая 4,5 очка за 7 туров

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Дела другого представителя Петербурга Алексея Гоганова идут лучше – две ничьи и 5 набранных очков.

«Питерец.ру» задаётся вопросом: почему петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов безвольно тонет на представительном шахматном турнире в казахстанском Уральске (рейтинг-фаворит – Ниманн)? После поражения от Владислава Ковалёва (оба гроссмейстера играют в Уральске под флагом ФИДЕ) Лобанов проиграл ещё две партии подряд. Обидчики 22-летнего Лобанова в 6-м и 7-м турах – международные мастера Игамбергенов (Казахстан) и Абдурахмонов (Узбекистан). В 8-м туре побеждать играть с Лобановым будет юный Аят Абдулаев, чей рейтинг ниже на 900 пунктов.

Другая юниорка – россиянка Анна Шухман – смогла выправить своё турнирное положение, дважды выиграв и набрав 4,5 очка (у Лобанова по-прежнему те же самые 3,5). Ранее Шухман прекрасно выступила в Новокузнецке, завоевав право сыграть в Суперфинале чемпионата России.

Земляк Лобанова Сергей Гоганов в 8-м туре играет с Ковалёвым: оба шахматиста набрали по 5 очков. Гоганов пока не проигрывает в Уральске – 3 победы и 4 ничьи. В 6-м и 7-м турах Гоганов сыграл вничью с армянскими шахматистами: сначала – белыми с Самвелом Тер-Саакяном, затем чёрными – с Мануэлем Петросяном. Промежуточным лидером уральского турнира является Панаяппан Сетхураман (Индия), набравший 6 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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