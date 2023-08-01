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Питерец.ру » Спорт » Россиянки Ольга Баделько, Алина Бивол и Лея Гарифуллина преодолели первый раунд на женском Кубке мира по шахматам в Баку

Россиянки Ольга Баделько, Алина Бивол и Лея Гарифуллина преодолели первый раунд на женском Кубке мира по шахматам в Баку

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Шахматистки с более высоким рейтингом освобождены от игры в стартовом раунде.

Поскольку женские шахматы считаются многократно более непредсказуемыми, чем иногда скучноватые и расчётливые мужские, «Питерец.ру» воздержится от прогнозов на женский Кубок мира. Сразу во второй раунд допущены главные звёзды российских шахмат, по-прежнему выступающие под флагом с конём ФИДЕ – Александра «Гордость Ямала» Горячкина, супруга Александра Грищука Екатерина Лагно и отлившаяся на кипрском этапе Гран-при Полина Шувалова. Принимает участие в Кубке мира и недавно отстоявшая свой титул Цзюй Вэнцзюнь.

Сразу три российских участницы смогли пройти стартовый раунд, одержав общую победу в матче из двух классических партий. Легче всего удалось справиться со своей соперницей по первому раунду Алине Бивол. Не так давно Бивол участвовала в Высшей лиге в Новокузнецке, но драматическое поражение в заключительном туре лишило её возможности сыграть в Суперфинале чемпионата России. Отыгралась рассерженная Бивол на выступающей за Австралию китаянке Чжан Цзилинь – 2:0 и выход на хозяйку турнира Мамедзаде.

С корабля на бал попала в Баку Ольга Баделько (только что завершился «Moscow Open») и легко одолела соперницу из Венесуэлы. Прошла дальше и Лея Гарифуллина, которая теперь сыграет … с Баделько.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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