Шахматный турнир «Moscow Open – 2023» выиграл Арсений Нестеров, опередивший по коэффициенту Владимира Захарцова, а женщин снова победила Баира Кованова

«Питерец.ру» не обращал внимания на показательный по своей сути «турнир звёзд» в рамках масштабного «Moscow Open», который выиграл казанец Владислав Артемьев. Петербургский международный мастер Кирилл Шубин набрал 6,5 очков в 8 турах, но сегодня потерпел фиаско в партии с шахматистом почти такого же рейтинга – Иваном Розумом из Вологодской области. Первое на турнире поражение сразу отбросило Шубина на итоговое 12-е место. Его смог опередить рейтинговый лидер шахматистов Ленобласти Даниил Линчевский, который набрал 7 очков и замкнул первую десятку.

А во главе таблицы «открытого» (или мужского) турнира оказались трое, и первым среди равных них стал Арсений Нестеров (7,5 очков), которому помогли лучшие дополнительные показатели, чем у Владимира Захарцова и Розума. Промежуточный лидер турнира Рудик Макарян пришёл к финишу пятым, а Ярослав «Душнила» Ремизов поделил 7–8 места с Тагиром Салемгареевым.

Удивительную стабильность показывает саратовская шахматистка Баира Кованова, которая выиграла второй московский «Опен» подряд. Петербурженка Дарья Юрасова (на фото) выиграла сегодня и заняла 9-е место. На строчку выше – землячка Юрасовой Алёна Гармаш, а Татьяна Гетьман обыграла Нагаеву и стала десятой.