На шахматном турнире «Мемориал Корчного» петербуржцы Кирилл Шубин и Артём Зубрицкий после 7-го тура смогли догнать лидера, а Татьяна Гетьман на – 72-м месте

«Питерец.ру» продолжает следить за ходом борьбы на многолюдном шахматном «Опене» – мемориале Виктора Корчного, соперника Анатолия Карпова в двух матчах за мировое чемпионство.

Московский гроссмейстер Никита Афанасьев позволил догнать себя по очкам ещё пятерым участникам турнира, двое из которых – петербуржцы. Коллеги по команде с оригинальным названием «СШОР по шахматам и шашкам» на майском чемпионате России в Сочи Кирилл Шубин и Артём Зубрицкий выиграли свои партии 7-го тура: Шубин белыми одолел сильного гроссмейстера из Мордовии Сергея Волкова, Зубрицкий тем же цветом справился с другим петербуржцем Маратом Шакировым.

После семи туров по коэффициенту первым идёт набравший 6 очков Афанасьев, Шубин – второй, а Зубрицкий делит 4–5 места с возрастным Владимиром Бурмакиным из Ивановской области. «Швейцарка» свела в следующем туре именно Шубина и Бурмакина: в случае победы Шубин имеет шансы возглавить таблицу.

Достойно идёт по турнирной дистанции и Владимир Епишин – 5,5 очков и 7-е место. Мирослав Власенко (5 очков) расположился ниже 40-го места, а Татьяна Гетьман (4,5 очка) делит 72–73 место с Андреем Кимом из Москвы. Сыгравшая четыре партии вничью Марина Кузнецова набрала 4 очка и идёт 115-й.