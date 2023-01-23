Военное правительство Буркина-Фасо требует, чтобы французские войска покинули страну

Военное правительство Буркина-Фасо потребовало вывода французских войск из страны, сообщает правительственное информационное агентство Agence d’Information du Burkina (AIB).

У Франции есть ровно месяц, чтобы вывести свои войска из Буркина-Фасо, согласно условиям соглашения 2018 года, сообщает AIB со ссылкой на источники.

Военное правительство «денонсировало в прошлую среду соглашение, которое регулировало с 2018 года присутствие французских вооруженных сил на его территории», — сообщило AIB в субботу.

По данным Reuters, во Франции по-прежнему есть 400 спецподразделений, базирующихся в Буркина-Фасо, которые помогают бороться с исламистскими боевиками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» после многих лет насилия в регионе.

В пятницу жители столицы Уагадугу вышли на улицы в знак протеста против присутствия французских войск в стране.

На видео с акции протеста видно, как протестующие несут плакаты с лозунгами «Французская армия, вон из нашего дома» и «Дружба Буркина-Россия».

Некоторые протестующие несли национальные флаги Буркина-Фасо и России.