В Канаде отменят Закон о чрезвычайных ситуациях

Правительство Канады объявило в среду, что отменит Закон о чрезвычайных ситуациях через девять дней после его принятия, заявив, что у полиции есть инструменты, необходимые для продолжения борьбы с незаконными протестующими.
Трюдо сказал, что широкие полномочия были введены в действие для решения «острой» чрезвычайной ситуации, заявив, что они должны были быть пропорциональными и ограниченными по времени. Небольшие очаги протестов остаются по всей стране, в том числе недалеко от Оттавы, где некоторые протестующие собираются на частных или сельских участках.
Уже во второй половине дня в среду в центре Оттавы было большое присутствие полиции с несколькими контрольно-пропускными пунктами. Но Трюдо сказал, что эксперты по национальной безопасности сообщили ему, что уже действующих законов достаточно для решения проблем правоприменения.
Акция протеста началась с конвоя дальнобойщиков, получившего название «Конвой свободы», в знак протеста против запрета на вакцинацию. Конвой направился в Оттаву, где на более чем три недели был возведен лагерь протеста, который местные жители и политические чиновники назвали незаконной оккупацией.
Протестующие также требовали от правительства большего, желая отменить все меры Covid-19 и, в некоторых случаях, требуя отставки Трюдо.
Трюдо призвал к исцелению и спокойствию и признал, что пандемия разделила многих канадцев.
Канадская ассоциация гражданских свобод инициировала судебный иск против этого акта, заявив, что он представляет собой «чрезмерное превышение полномочий», которое излишне ущемляет уставные права канадцев.