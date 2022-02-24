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В Канаде отменят Закон о чрезвычайных ситуациях

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Трюдо отменяет Закон о чрезвычайных ситуациях, заявив, что существующих законов достаточно для борьбы с протестующими

Правительство Канады объявило в среду, что отменит Закон о чрезвычайных ситуациях через девять дней после его принятия, заявив, что у полиции есть инструменты, необходимые для продолжения борьбы с незаконными протестующими.

«Сегодня, после тщательного рассмотрения, мы готовы подтвердить, что ситуация больше не является чрезвычайной. Поэтому федеральное правительство прекратит использование Закона о чрезвычайных ситуациях», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве в среду.

Трюдо сказал, что широкие полномочия были введены в действие для решения «острой» чрезвычайной ситуации, заявив, что они должны были быть пропорциональными и ограниченными по времени. Небольшие очаги протестов остаются по всей стране, в том числе недалеко от Оттавы, где некоторые протестующие собираются на частных или сельских участках.

«Давайте проясним: угроза сохраняется. Мы видим, что нам нужно следить за активностью в социальных сетях или людьми, которые продолжают протестовать и, возможно, незаконно протестовать», — сказал он.

Уже во второй половине дня в среду в центре Оттавы было большое присутствие полиции с несколькими контрольно-пропускными пунктами. Но Трюдо сказал, что эксперты по национальной безопасности сообщили ему, что уже действующих законов достаточно для решения проблем правоприменения.

«Мы получили высокую степень уверенности в том, что существующих инструментов, которыми располагают полицейские силы по всей стране, будет достаточно, чтобы справиться с дальнейшими нарушениями», — сказал Трюдо.

Акция протеста началась с конвоя дальнобойщиков, получившего название «Конвой свободы», в знак протеста против запрета на вакцинацию. Конвой направился в Оттаву, где на более чем три недели был возведен лагерь протеста, который местные жители и политические чиновники назвали незаконной оккупацией.
Протестующие также требовали от правительства большего, желая отменить все меры Covid-19 и, в некоторых случаях, требуя отставки Трюдо.
Трюдо призвал к исцелению и спокойствию и признал, что пандемия разделила многих канадцев.

«Давайте помнить, что мы боремся с вирусом, а не друг с другом», — сказал Трюдо.

Канадская ассоциация гражданских свобод инициировала судебный иск против этого акта, заявив, что он представляет собой «чрезмерное превышение полномочий», которое излишне ущемляет уставные права канадцев.

Источник: CNN
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