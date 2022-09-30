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Сильные перестрелки в столице Буркина-Фасо

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Сильные перестрелки в столице Буркина-Фасо, солдаты на улицах, говорят очевидцы

Рано утром в пятницу из главного военного городка и некоторых жилых районов столицы Буркина-Фасо была слышна тяжелая стрельба, сообщили журналисты Reuters.

Было замечено несколько вооруженных солдат, занимающих позиции вдоль главной улицы, ведущей к президентскому дворцу. Военные также блокировали доступ к административным зданиям и национальному телевидению, которое прекратило вещание, сообщили журналисты Reuters.

Представитель военного правительства был недоступен.

Военная хунта пришла к власти в результате переворота 24 января, свергнув президента Роча Каборе и распустив правительство.

В своем первом тогда заявлении лидер переворота полковник Поль-Анри Сандаого Дамиба пообещал восстановить безопасность после многих лет насилия, совершаемого исламистскими боевиками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

Но атаки продолжаются, и армия в беспорядке. На этой неделе неизвестные убили одиннадцать солдат во время нападения на колонну из 150 автомобилей, доставлявшую припасы в город на севере Буркина-Фасо.

Пятьдесят мирных жителей пропали без вести.

С 2018 года большие территории на севере и востоке страны стали неуправляемыми. Миллионы людей покинули свои дома, опасаясь дальнейших набегов боевиков, которые часто наезжают на сельские населенные пункты на мотоциклах. Тысячи были убиты в нападениях.

Эта западноафриканская страна, одна из самых бедных в мире, стала эпицентром насилия, которое началось в соседнем Мали в 2012 году, но с тех пор распространилось на засушливые просторы региона Сахель к югу от пустыни Сахара.

Источник: CNN
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