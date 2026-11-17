Сегодня утром, 17 ноября около 10:15 на 12-ом километре ЗСД 40-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Компас», двигаясь в крайней правой полосе, совершил наезд на остановившийся в этой же полосе для ремонта автомобилем «Камаз» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате дорожно транспортного происшествия пассажир автомобиля «Компас» от полученных травм скончался на месте происшествия, его водитель госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал водитель «Камаза», его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.