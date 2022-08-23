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Тысячи индийских фермеров возвращаются в Нью-Дели для новых протестов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Протестующие ломали баррикады и выкрикивали лозунги против премьер-министра Нарендры Моди в столице Индии Нью-Дели

Протестующие ломали баррикады и выкрикивали лозунги против премьер-министра Нарендры Моди в столице Индии Нью-Дели в понедельник после того, как тысячи фермеров собрались в знак протеста против того, что они назвали невыполненными обещаниями правительства.
Спустя более восьми месяцев после того, как фермеры отменили годичную акцию протеста и правительство уступило нескольким их требованиям, более 5000 фермеров собрались в центре столицы, чтобы выразить протест против Моди и его правительства.
Фермеры требуют, чтобы правительство гарантировало минимальную цену поддержки для всей продукции и погашало все фермерские долги, среди прочего, согласно заявлению Samyukta Kisan Morcha, фермерской организации, которая организовала акцию протеста в понедельник.

Представитель Федерального министерства сельского хозяйства не ответил на запрос о комментариях.

Протестующие размахивали знаменами и флагами и прорывали барьеры, направляясь к месту проведения, выкрикивая лозунги против Моди.
В ноябре прошлого года Моди заявил, что отменит три закона о сельском хозяйстве, которые были направлены на дерегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, но которые, по словам фермеров, позволят корпорациям эксплуатировать их.
Федеральное правительство также согласилось создать группу производителей и государственных чиновников для поиска способов обеспечения минимальных поддерживающих цен (MSP), так называемых гарантированных ставок, для всей сельскохозяйственной продукции.

В прошлом месяце федеральное правительство создало комиссию и пригласило представителей фермерских организаций присоединиться к ней.
Безопасность на границах национальной столицы была усилена, а присутствие полиции в зоне протеста и вокруг нее было усилено.

Источник: CNN
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