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Питерец.ру » События в мире » Бастующие французские рабочие проводят массовые акции против повышения пенсионного возраст

Бастующие французские рабочие проводят массовые акции против повышения пенсионного возраст

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Забастовки нарушили движение поездов, полеты, школы и предприятия во Франции

Забастовки нарушили движение поездов, полеты, школы и предприятия во Франции в четверг, поскольку профсоюзы возглавили массовые акции протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст для большинства работников.

Протесты в крупных французских городах, в том числе в Париже, Марселе, Тулузе, Нанте и Ницце, в четверг остановили транспортное сообщение. Эйфелева башня была закрыта для посетителей, и энергетическая сеть страны тоже была под нагрузкой.

Восемь крупнейших профсоюзов призвали к «первому дню забастовок и протестов» против пенсионных реформ, обнародованных правительством президента Эммануэля Макрона. Законодательство потребует от французских граждан работать до 64 лет (с 62 лет в настоящее время), чтобы претендовать на полную государственную пенсию.

Филипп Мартинес, генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза CGT, заявил журналистам, что ожидает, что общее число протестующих превысит 1 миллион человек.

По данным французского железнодорожного управления SNCF, на железнодорожных линиях по всей Франции наблюдались «серьезные сбои». Линии метро в Париже были полностью или частично закрыты, сообщило управление городского транспорта RATP в Twitter.

Тем временем Eurostar отменила несколько рейсов между столицей Франции и Лондоном, как сообщается на ее веб-сайте, а рейсы в аэропорту Орли в Париже были отменены. Шарль де Голль в Париже сообщил о «нескольких задержках» из-за забастовки авиадиспетчеров, но не об отмене.

CGT, которая зафиксировала более 200 акций протеста по всей стране, заявила, что большинство рабочих НПЗ TotalEnergies (TOT) ушли, прервав поставки нефтепродуктов. TotalEnergies (TOT) заявила, что поставки топлива на ее сети заправочных станций не пострадают.

По данным министерства образования Франции, более 40% учителей начальных классов и более трети учителей средних школ бастуют.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил в среду французской радиостанции RTL, что к протестам примут участие более 10 000 полицейских и военнослужащих, в том числе 3 500 офицеров, дислоцированных в Париже.

Источник: CNN
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